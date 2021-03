Tạm giữ nghi phạm đâm 3 mẹ con ở Bình Dương

Tỷ dùng dao đâm 3 mẹ con bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó nghi phạm đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 5/3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ Trần Văn Tỷ (48 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Thanh Kiều.

Theo cảnh sát, Tỷ và chị Lê Thị Thúy (36 tuổi, quê An Giang) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau từ năm 2012. Hai người có một con chung 5 tuổi.

Gần đây, Tỷ nghi ngờ chị Thúy có quan hệ với người khác nên dọn ra thuê nhà trọ ở riêng. Người đàn ông này thường xuyên nhắn tin xúc phạm chị Thúy.

Khoảng 16h30 ngày 2/3, Tỷ và chị Thúy gặp nhau ở nhà trọ tại phường Bình Hòa, TP Thuận An, để nói chuyện. Hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, Tỷ rút dao đe dọa chị Thúy.

Hai con trai riêng của chị Thúy lao vào đánh Tỷ. Người đàn ông này đã dùng dao đâm loạn xạ khiến 3 mẹ con chị Thúy bị thương. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi gây án, Tỷ nhanh chóng rời khỏi hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú.