Tạm giữ nghi can bắn chết người rồi cướp xe máy

Mâu thuẫn với nhóm thanh niên, Thuận cầm súng bắn về phía đối phương khiến một người thiệt mạng. Sau đó, nghi can cướp xe máy của nạn nhân để chạy trốn.

Ngày 20/6, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ Trần Thanh Thuận (32 tuổi), Võ Minh Thành (23 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và Phan Thành Thuận (22 tuổi, ngụ TP Hà Tiên) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Các nghi can khai rằng khoảng 0h30 ngày 19/6, khi họ chạy xe máy đến Trung tâm Y tế Hà Tiên thì Đỗ Đặng Bằng (19 tuổi, người địa phương) và 2 thanh niên khác nhìn khiêu khích, chửi tục. Thành dừng xe, lấy mũ bảo hiểm đánh đối phương, còn Thuận rút súng bắn một phát chỉ thiên.

Từ trái qua: Trần Thanh Thuận, Võ Minh Thành và Phan Thành Thuận. Ảnh: Văn Vũ.

Khi nhóm của Thuận chạy xe về hướng cầu Tô Châu thì nhóm của Bằng đuổi theo. Sau đó, 2 bên dừng xe để cãi nhau. Lúc này, Thuận dùng súng bắn Bằng thiệt mạng.

Sau khi gây án, Thuận cướp xe máy của nạn nhân để tẩu thoát. Sáng 20/6, trinh sát bắt được Phan Thành Thuận tại Hà Tiên.

Khẩu súng của Trần Thanh Thuận. Ảnh: Văn Vũ.

Ngày 20/6, lực lượng phá án bắt được Trần Thanh Thuận và Thành tại một nhà trọ ở ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, Long An. Công an thu giữ của 2 nghi can này một khẩu súng ngắn và 2 viên đạn.

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguồn gốc súng đạn mà Trần Thanh Thuận sử dụng.