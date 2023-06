Tạm giữ nam thanh niên trộm xe máy

Nguyễn Anh Khoa (23 tuổi, ở tỉnh An Giang) phát hiện xe máy trước quán cà phê có gắn sẵn chìa khóa nên lấy trộm, thì bị chủ xe phát hiện.

Ngày 23/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khoa (23 tuổi, ở xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoa bị bắt khi đang trộm xe máy. Ảnh: Nghiêm Túc.

Theo kết quả điều tra, Khoa không có tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định đi tìm tài sản của người khác lấy trộm. Trưa 22/6, Khoa đi bộ đến thị trấn Phú Mỹ, đã phát hiện xe máy đang dựng trước quán cà phê có gắn sẵn chìa khóa.

Khoa đang đề máy để tẩu thoát thì chủ xe phát hiện nên tri hô. Những người xung quanh đã hỗ trợ, khống chế Khoa và giao cơ quan công an.