Tạm giữ nam thanh niên thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, tông vào CSGT

Ngày 9/6, Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) tạm giữ nam thanh niên lái xe máy lao vào CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 22h ngày 8/6, Tổ công tác của Công an huyện Yên Lạc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm và kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực gần vòng xuyến Mả Lọ, huyện Yên Lạc (hướng từ TP Vĩnh Yên - huyện Yên Lạc), phát hiện trường hợp Kim Văn Lưỡng (SN 1991, ở Bình Định, huyện Yên Lạc) điều khiển môtô, nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, dừng lại để kiểm tra, nhưng Kim Văn Lưỡng không chấp hành, có hành vi lạng lách để tránh việc bị kiểm tra, do đó tông vào đồng chí N.T.H. - cán bộ Đội CSGTTT Công an huyện Yên Lạc. Hậu quả khiến đồng chí H. và bản thân Lưỡng ngã ra đường.

Lưỡng tại cơ quan công an.

Sau đó, Tổ công tác đưa đồng chí H. và Kim Văn Lưỡng đến Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc sơ cứu, điều trị, kết quả, đồng chí H. xây xát nhẹ ở chân, Lưỡng bị xây xát, thương tích nhẹ.

Cơ quan công an xác định hành vi của Kim Văn Lưỡng là hành vi “Gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước trong thi hành công vụ”. Do đó, ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Yên Lạc tổ chức điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung thiếu khách quan, phản ánh không đầy đủ, không đúng bản chất sự việc, gây hiểu nhầm, hoang mang trong dư luận liên quan vụ việc. Các hành vi cung cấp, chia sẻ các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt liên quan vụ việc có thể sẽ bị xử lý theo quy định.