Tạm giữ nam thanh niên tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Văn Khá (SN 1995, HKTT: Phong Điền, Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thực hiện kế hoạch tuần tra và kiểm soát phòng chống tội phạm, khoảng 16h ngày 20/6, Tổ tuần tra đặc biệt 171 (Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương) khi tuần tra đến đường Đại Lộ Độc Lập, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TP Dĩ An, phát hiện Nguyễn Văn Khá đang điều khiển môtô 66M1-420.07 có dấu hiệu khả nghi, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có khẩu súng ngắn ổ xoay (kiểu dáng súng rulo) cùng 17 viên đạn.

Nguyễn Văn Khá.

Qua làm việc, Khá khai nhận đã đặt mua khẩu súng kiểu dáng rulo trên mạng xã hội Facebook với giá 2,3 triệu đồng và 17 viên đạn với giá 120.000 đồng/viên. Sau đó, Khá đăng hình ảnh khẩu súng và đạn lên trang Facebook cá nhân để bán lại kiếm lời.

Chiều 20/6, khi mang khẩu súng và 17 viên đạn đi bán, thì Nguyễn Văn Khá bị Tổ tuần tra đặc biệt 171 (Công an tỉnh Bình Dương) phát hiện bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Tang vật vụ án.