Tạm giữ kẻ buôn ma túy, lao xe máy vào cảnh sát

Nguyễn Văn Long điều khiển xe máy lao thẳng vào cảnh sát hòng trốn thoát nhưng bị tổ công tác khống chế.

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Long (52 tuổi, trú xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 2/1, tổ công tác Công an huyện Anh Sơn mật phục bắt giữ người đàn ông 52 tuổi này trên quốc lộ ở địa phận xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Phát hiện bị vây bắt, Long lao xe máy vào tổ công tác để tẩu thoát nhưng không thành. Công an thu giữ 500 viên hồng phiến.

Nguyễn Văn Long thường xuyên làm việc tại Lào. Khi dịch Covid-19 bùng phát, Long trở về Việt Nam để sinh sống. Khi về nước, Long lấy ma túy tại Lào về sử dụng và bán cho người nghiện vùng lân cận.

Trao đổi với Zing, thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng công an huyện Anh Sơn, cho biết công an đang giám định số hồng phiến nói trên để có cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.