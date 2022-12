Tạm giữ hơn 25 tấn thịt tại Công ty thực phẩm Long Phát

Kiểm tra kho hàng của Công ty thực phẩm Long Phát, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện hơn 25 tấn thịt, nội tạng động vật không có tem nhãn, bốc mùi hôi thối.

Ngày 16/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa phối hợp với trạm thú y đồng loạt kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH thực phẩm Long Phát, qua đó phát hiện hơn 25 tấn thịt gà, bò, nội tạng động vật không có tem nhãn, giấy chứng nhận hợp chuẩn. Trong số này có nhiều thực phẩm bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được hoá đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội tạng động vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Làm việc với cơ quan chức năng, quản lý Công ty Long Phát cho biết số sản phẩm động vật trên do công ty mua về để bán lẻ lại cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn TP Biên Hoà và các vùng lân cận. Việc mua bán chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm vì lợi nhuận đã mua những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng nhập lậu đông lạnh để bán ra thị trường. Do đó, người tiêu dùng cần lựa chọn những thực phẩm có thương hiệu, uy tín để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho gia đình và người thân.

Cảnh sát thu giữ hơn 25 tấn thịt, nội tạng động vật. Ảnh: Công an cung cấp.