Tạm giữ hình sự tài xế dùng dao đâm gục thiếu tá CSGT

Tạm giữ nghi phạm cướp tài sản sau 13 giờ gây án

Ngày 17/5, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Phan Bá Lĩnh (SN 1985, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi cướp tài sản.