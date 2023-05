Tạm giữ hình sự nhóm thiếu niên vô cớ chém người tại Hà Nội

Cầm hung khí đuổi theo mục tiêu có xích mích từ trước, nhóm 3 thiếu niên tại Hà Nội đã chém nhầm vào 2 nạn nhân không liên quan.

Ngày 19/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Đ. (SN 2007, Đống Đa, Hà Nội), Kiều Anh D. (SN 2007, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Đỗ Hùng D. (SN 2007, Hai Bà Trưng, Hà Nội) liên quan vụ chém một thiếu nữ gây thương tích.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 7/5, hai thiếu nữ N.V.C. (SN 2007 ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và N.H.Y. (SN 2006 ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chở nhau trên xe máy di chuyển trên phố Hàng Bài rẽ vào Hai Bà Trưng. Thời điểm trên, 3 nghi phạm nói trên cầm hung khí đuổi theo một thanh niên đi xe Honda Wave trên cùng tuyến đường.

Các nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong quá trình truy đuổi, xe của 3 nghi phạm tông làm chị C. và Y. ngã ra đường. Còn nam thanh niên đi Honda Wave phóng xe bỏ chạy. Bực tức vì không đuổi kịp mục tiêu, 3 nghi phạm đã dùng tông, tuýp sắt đánh chị Y. nhập viện và đập phá xe của chị C. Trong lúc hỗn loạn, chị C. may mắn bỏ chạy, còn chị Y. sau đó phải nhập viện cấp cứu.

Các nghi phạm khai do có mâu thuẫn, xích mích với nam thanh niên đi xe Wave, khi thấy người này đi cạnh Y. và C. thì tưởng 2 nữ nạn nhân cùng nhóm nên đánh để trả thù. Sau đó, các nghi phạm mới biết là chị Y. và C. không liên quan đến vụ việc.