Tạm giữ hình sự chủ cửa hàng quạt và nhân viên hành hung phóng viên

Phạm Văn Phương (SN 1981, chủ cửa hàng quạt Khánh Phương) và Lê Văn Hưng (SN 1984, nhân viên cửa hàng ở phường Ô Chợ Dừa) bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, khoảng 14h25 ngày 6/6, khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Hà Nội triển khai máy quay ghi hình về việc người dân đi mua sản phẩm quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước số 16 Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, thì một người ra yêu cầu không được quay phim.

Hai người bị tạm giữ.

Hai bên lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát. Nghi phạm đã đấm, đá vào phóng viên quay phim của Đài PT-TH Hà Nội. Thấy phóng viên đang nằm dưới đất, thêm một người khác cũng xông vào tham gia hành hung. Sau khi được mọi người can ngăn, 2 nghi phạm này đã bỏ đi. Nhóm phóng viên sau đó đến Công an phường Ô Chợ Dừa trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Ô Chợ Dừa khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập 2 người đến làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi hành hung phóng viên.

Sáng 7/6, bên hành lang Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trao đổi với phóng viên, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cho biết được báo cáo thông tin về vụ việc nêu trên từ chiều 6/6 và chỉ đạo Công an quận Đống Đa củng cố hồ sơ, tài liệu, giám định thương tích để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Nếu đủ cơ sở, có thể khởi tố các nghi phạm về hành vi cố ý gây thương tích", trung tướng Nguyễn Hải Trung cho hay.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo hỏa tốc điều tra vụ phóng viên bị hành hung Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ việc, làm rõ thông tin phóng viên Đài PT-TH Hà Nội bị hành hung, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 12/6. Liên quan đến việc nhóm phóng viên Đài PT-TH Hà Nội bị hành hung khi đang tác nghiệp, chiều 7/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký công văn hỏa tốc, giao công an điều tra vụ việc, làm rõ thông tin, báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 12/6.