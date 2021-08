Tạm giữ hàng trăm nghìn USD trong vụ Phan Văn Anh Vũ hối lộ

Cơ quan điều tra tạm giữ hơn 29.000 đôla Singapore của Vũ "Nhôm", 5.700 USD của ông Nguyễn Duy Linh và trên 780.000 USD từ bị can Hồ Hữu Hòa.

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội Đưa hối lộ. Ông Nguyễn Duy Linh (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) bị truy tố tội Nhận hối lộ. Còn Hồ Hữu Hòa (xem phong thủy) bị xác định là người môi giới hối lộ.

Ngoài truy tố 3 bị can và đề nghị xử lý những người liên quan, cơ quan tố tụng cũng tạm giữ hàng trăm nghìn USD, đôla Singapore, hơn 14 tỷ đồng và số lượng vàng khá lớn sau khi khám xét đối với các bị can.

Vũ "Nhôm" hối lộ bao nhiêu tiền?

VKS cáo buộc năm 2017, sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công triệu tập để điều tra, Vũ "Nhôm" sợ bị pháp luật xử lý nên nhờ bị can Hòa giới thiệu, kết nối với ông Linh để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Tháng 8/2017, theo đề nghị của Hòa và ông Linh, Phan Văn Anh Vũ chuẩn bị 5 tỷ đồng , chuyển qua người trung gian để đưa cho ông Linh. Cơ quan tố tụng cho rằng ngoài nhận số tiền này, ông Linh còn 4 lần khác nhận các túi quà, hộp quà do bị can Vũ chuyển đến thông qua người khác.

Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: Trương Khởi.

Lần thứ nhất, sau khi nhận 5 tỷ, ông Linh nhiều lần nhờ Hòa đôn đốc Phan Văn Anh Vũ ủng hộ tài chính để lo công việc. Lời khai của bị can Vũ thể hiện ngày 29/8/2017, tại một khách sạn ở Hà Nội, Vũ đưa chiếc túi bên trong có 2 triệu USD cho cấp dưới của ông Linh. Nhận được túi này, bị can Linh mang về cất giữ.

Sáng 7/9/2017, Vũ bảo với lái xe riêng chuyển cho cấp dưới của ông Linh một hộp quà khác được đóng gói và có thắt nơ. Sau khi tiếp nhận, ông Linh dặn thuộc cấp mang về phòng ngủ tại cơ quan của bị can này.

Bốn ngày sau đó, Phan Văn Anh Vũ tiếp tục đóng thùng xốp bên trong có một triệu USD, dán kín rồi chuyển đến cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thông qua người trung gian. Ông Linh đã nhờ người lái xe đưa thùng xốp này về nhà riêng của ông Linh.

Lần cuối cùng Vũ đưa quà cho ông Linh, theo cáo trạng, diễn ra vào ngày 10/12/2017. Cựu Chủ tịch Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khai hôm đó đã để một triệu USD vào thùng xốp. Việc giao quà được thực hiện thông qua tài xế riêng của Vũ và cấp dưới của ông Linh như các lần trước đó.

Phan Văn Anh Vũ còn khai vào tháng 6/2017, Vũ đưa cho Hòa 500.000 USD để chuyển cho ông Linh. Tuy nhiên, bị can Hòa không thừa nhận. Ngoài lời khai của Vũ, kết quả điều tra chưa đủ căn cứ làm rõ việc này.

Đối với 4 lần giao nhận quà trên, lời khai của những người liên quan phù hợp với nhau về diễn biến, đặc điểm quà và phù hợp với các chứng cứ khác. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng chỉ có lời khai ban đầu của Vũ về số tiền, người liên quan không biết trong túi quà, thùng quà đựng gì nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Các bị can gây dư luận bất bình, cần xử nghiêm khắc

Quá trình tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng đã tạm giữ của Phan Văn Anh Vũ hơn 29.000 SGD (đôla Singapore), đồng hồ ghi nhãn hiệu Rolex, ôtô Mercedes Benz, 3 hộ chiếu và 2 chứng minh nhân dân cùng nhiều điện thoại, máy tính.

Cơ quan điều tra tạm giữ của Hồ Hữu Hòa hơn 780.000 USD , gần 4,3 tỷ đồng , sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng và rất nhiều ngoại tệ khác. Nhà chức trách cũng tạm giữ của bị can này 48 nhẫn vàng, 8 miếng vàng, 2 sổ đỏ và hàng chục điện thoại di động.

Một công ty của Phan Văn Anh Vũ ở khu Đa Phước, Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đối với ông Nguyễn Duy Linh, cơ quan chức năng tạm giữ 5.700 USD , 2 điện thoại ghi nhãn hiệu Vertu, đồng hồ gắn chữ Patek Philippe. Ngoài ra, tại nơi làm việc của bị can này, công an tìm được đơn do bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ của Phan Văn Anh Vũ) ký kêu oan cho bị can Vũ trong vụ án này.

Về hành vi của các bị can, VKS xác định Phan Văn Anh Vũ thông qua gợi ý và môi giới của Hồ Hữu Hòa, đã chuyển 5 tỷ đồng cho ông Nguyễn Duy Linh qua người trung gian. Kết quả điều tra cho thấy ông Linh đã nhận được số tiền này.

Theo cáo trạng, ngay từ đầu ông Linh ngoan cố không thừa nhận cáo buộc và phủ nhận toàn bộ sự việc. Nhưng khi cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng minh, ông Linh thừa nhận có quen biết Vũ, nhiều lần nhận quà từ Vũ nhưng không thừa nhận là tiền. Kết quả điều tra đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của 3 bị can.