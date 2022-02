Tạm giữ đôi vợ chồng giấu ma túy trong quả dưa hấu

Sau khi giấu ma túy đá trong quả dưa hấu, vợ chồng Tâm đi xe đò từ TP.HCM đến Kiên Giang để giao cho khách.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Kiên Giang tạm giữ hình sự vợ chồng Dương Thái Tâm (34 tuổi) và Trần Thị Ngọc Giàu (30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vợ chồng Dương Thái Tâm. Ảnh: Văn Vũ.

Tại cơ quan điều tra, Giàu khai có quen biết với một người đàn ông ở huyện An Biên qua mạng xã hội. Người này nói với Giàu rằng muốn mua 0,5 kg ma túy với giá 150 triệu đồng.

Giàu sau đó kể lại chuyện có người muốn mua ma túy cho chồng nghe. Tâm muốn có vài chục triệu đồng tiền chênh lệch nên đến quận Tân Bình mua 0,5 kg ma túy của một người lạ mặt với giá 120 triệu đồng.

5 gói ma túy nặng 0,5 kg được vợ chồng Dương Thái Tâm giấu trong quả dưa hấu. Ảnh: Văn Vũ.

Ngày 13/2, vợ chồng Tâm giấu số ma túy trên trong quả dưa hấu rồi đón xe đò đến huyện An Biên. Khi đôi vợ chồng được một người đàn ông dùng xe máy chở đến nơi giao dịch thì bị cảnh sát hình sự của Công an huyện An Biên phát hiện.

Biết vụ việc bại lộ, người lái xe máy nhảy xuống sông bỏ trốn. Vợ chồng Tâm bị công an bắt giữ cùng tang vật.