Tạm giữ chủ nhà nghỉ chứa 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Kiểm tra nhà nghỉ do Quang làm chủ, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện 22 người Trung Quốc lưu trú mà không có giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lục Ngọc Quang (31 tuổi, ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Lục Ngọc Quang. Ảnh: V.Đ.

Tối 4/3, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng kiểm tra hành chính nhà nghỉ 666 do Quang làm chủ tại xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 22 người mang quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định.

Quang thừa nhận đã cho 22 người này nghỉ lại với mức giá 700.000 đồng mỗi người. Người này cũng không xuất trình được giấy phép kinh doanh theo quy định.

Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ Quang, đồng thời đưa 22 người Trung Quốc vào khu cách ly theo quy định.