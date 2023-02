Tạm giữ cặp vợ chồng chuyên đột nhập nhà dân

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, vợ chồng Thông đã dò la, khi thấy nhà dân nào sơ hở thì đột nhập vào trộm tài sản.

Ngày 7/2, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối với cặp vợ chồng: Phạm Văn Thông (SN 1977) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1981, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk) để điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào cuối năm 2022, nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện Krông Năng, Krông Búk và Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, liên tiếp bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp, phá két sắt lấy nhiều tiền và vàng, gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân.

Phạm Văn Thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã làm rõ, bắt giữ vợ chồng Thông và Hồng chính là kẻ gây ra những vụ trộm trên.

Tại cơ quan điều tra, cặp vợ chồng này thừa nhận vì cần tiền tiêu xài cá nhân và trả các khoản nợ nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp. Để thực hiện hành vi, Thông đã trộm chiếc xe máy rồi lắp biển số giả vào làm phương tiện đi gây án. Vào ban ngày, 2 vợ chồng bịt kín mặt, chở nhau trên chiếc xe máy này đi dò la, khi thấy nhà dân nào sơ hở, không có người trông coi thì Hồng đứng ngoài cảnh giới, còn Thông đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, cặp vợ chồng này đã gây ra hơn 10 vụ đột nhập, đục phá két sắt, lấy cắp nhiều tiền, vàng và các loại tài sản có giá trị khác của nhiều hộ dân ở các huyện Krông Năng, Krông Búk và Ea H’leo… trị giá hơn một tỷ đồng.