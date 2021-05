Tạm giữ 7 người từ đất liền ra Phú Quốc cướp giật tài sản

Từ lời khai của người đàn ông dân tộc Chăm, cảnh sát bắt giữ thêm 6 người cướp giật tài sản của du khách trong dịp lễ 30/4-1/5.

Ngày 8/5, Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tiếp tục tạm giữ hình sự Mohamach Tamizi (33 tuổi, dân tộc Chăm, ngụ tỉnh An Giang) cùng 6 nghi can khác để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Mohamach Tamizi. Ảnh: Văn Vũ.

Khoảng 20h ngày 30/4, lực lượng tuần tra của Công an TP Phú Quốc nghe tiếng tri hô của người dân ở khu vực chợ đêm, thuộc phường Dương Đông. Cảnh sát sau đó đuổi theo người đàn ông đang bỏ chạy và bắt được Tamizi cùng tang vật là sợi dây chuyền bằng vàng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tamizi thừa nhận giật sợi dây chuyền vàng của ông Wusheng Wei, người Đài Loan. Người đàn ông này khai thêm 6 nghi can đã cùng mình từ đất liền ra Phú Quốc trộm cắp và cướp giật tại khu vực đông người trong dịp lễ 30/4-1/5.

Đến ngày 4/5, Công an TP Phú Quốc cùng Công an TP Hà Tiên bắt giữ được 6 đồng bọn của Tamizi là Nguyễn Văn Đạt Em (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi), Nguyễn Thị Bích Phượng (44 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang), Tô Thị Yến Nhi (40 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Thị Ngọc Bích (34 tuổi, ngụ Cần Thơ) Nguyễn Lê Hoàng Tâm (25 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp).

Công an TP Phú Quốc thông báo ai là nạn nhân của Tamizi và đồng bọn, hãy đến cơ quan điều tra cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ hành vi của các nghi can.