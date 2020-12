Tạm giữ 7 người giấu dao phóng lợn đi gây rối

Kiểm tra một căn nhà ở phường Pom Hán (Lào Cai), công an phát hiện 7 người tàng trữ 20 tuýp sắt, dao phóng lợn để đi đánh nhau.

Ngày 18/12, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đang tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí thô sơ.

4 trong 7 người đang bị tạm giữ cùng tang vật. Ảnh: Thanh Tuấn.

7 người gồm: Nguyễn Bá Chuẩn (32 tuổi), Dương Khắc Thanh (28 tuổi), Hoàng Văn Sỹ (20 tuổi, cùng trú tại Hà Nội), Hoàng Văn Trường (24 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang), Giàng Thị Trang (19 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng), Lý Thị Trình (17 tuổi) và Lý Thị Mai (17 tuổi, cùng trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo công an, sáng 17/12, tổ công tác Đội cảnh sát hình sự Công an TP Lào Cai phối hợp với Công an phường Pom Hán kiểm tra hành chính căn nhà số 129, đường Bình Minh.

Tại đây, cảnh sát phát hiện nhóm người trên tàng trữ 20 tuýp sắt, dao phóng lợn, dao nhọn. Qua lời khai, 7 người cho biết số hung khí trên để chúng đi đánh nhau, gây rối trật tự.

Công an còn phát hiện Chuẩn, Trường và Thanh dương tính với ma túy.