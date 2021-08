Tạm giữ 5 nghi phạm vụ người đàn ông chết trong tư thế bị trói

Theo hình ảnh từ camera giám sát, nạn nhân bị 4 người đánh đập ngoài đường, sau đó bị lôi vào trong nhà kho ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Ngày 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, tạm giữ hình sự 5 người để điều tra liên quan đến cái chết của anh N.T.T. (36 tuổi) tại một nhà kho ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.

Danh tính 5 nghi phạm gồm: Nguyễn Trọng Nam (35 tuổi), Phạm Văn Thái (23 tuổi), Đỗ Hòa (26 tuổi), Tào Văn Trường (22 tuổi) và Hoàng Văn Tuyến (23 tuổi, đều trú tại xã Hà Hồi).

Trước đó, trưa 29/8, công an sở tại nhận trình báo anh T. được phát hiện tử vong trong tình trạng bị trói, cơ thể có nhiều vết thương ngoại lực. Hình ảnh từ camera giám sát tại hiện trường cho thấy nạn nhân bị 4 người đàn ông đánh đập liên tục. Gần cuối clip dài khoảng 2 phút, anh T. bất tỉnh, nằm sõng soài ra đường rồi bị 4 nghi phạm lôi vào trong nhà kho.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết công an địa phương đang làm rõ hành vi của các nghi phạm, đồng thời tìm hiểu lý do nạn nhân xuất hiện tại khu vực trên.