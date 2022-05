Tạm giữ 5 nghi phạm đánh gục nhóm người đi xe bán tải

Năm nghi phạm tấn công nhóm đi xe bán tải bị Công an TP Long Khánh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Ngày 2/5, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tạm giữ hình sự Trần Trung Tín (còn gọi là Tín “Heo”), Trần Anh Trung (38 tuổi), Nguyễn Thế Anh (29 tuổi), Trần Đức Huy (24 tuổi) và Trần Hoàng (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về vụ đánh gục nhóm người đi xe bán tải.

5 nghi phạm bị Công an TP Long Khánh tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc điều khiển xe lưu thông trước quán karaoke Hân Linh, phường Xuân An, TP Long Khánh. Sẵn có hơi men, 5 nghi phạm đã xô xát với nhóm anh Đào Duy Trường, Bùi Dưỡng, Phạm Minh Thắng và Phạm Văn Đại.

Hôm đó, anh Trường và anh Dưỡng bị nhóm của Tín “Heo” đánh ngất xỉu tại chỗ. Ngoài ra, Trung còn phá vỡ kính xe bán tải của anh Trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Xuân An phối hợp với Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra, mời những người liên quan lên trụ sở lấy lời khai. Qua làm việc, Trần Anh Trung, Nguyễn Thế Anh, Trần Trung Tín, Trần Đức Huy và Trần Hoàng thừa nhận hành vi.