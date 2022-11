Tạm giữ 5 nam thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 5/11, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) qua điều tra đã làm rõ 11 người trong ổ nhóm gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên có tuổi đời rất trẻ, sử dụng hung khí, dao phóng lợn nhằm trả thù mâu thuẫn cá nhân, gây ra vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Liên quan đến vụ án trên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 người về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm này gồm Nguyễn Bá Cường (SN 2006, ở tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Phan Bùi Đạt (SN 2004, nơi ở phường Đại Kim) và Ngô Trọng Hiếu (SN 2005, nơi ở ở Đền Lừ 2, Hoàng Văn Thụ); Trần Đức Minh (SN 2006, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) và Hồ Hải Anh (SN 2006, ở tại Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai hỏi cung Nguyễn Bá Cường.

Liên quan đến vụ án trên, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của 6 đối tượng có liên quan gồm: Hoàng Minh Đức (SN 2007, ở tại Trung Phụng, Đống Đa); Đỗ Nhật Minh (SN 2008, nơi ở tại Tương Mai); Nguyễn Minh Hiếu (SN 2006, trú tại ngõ 160 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ); Lê Tiến Thành (SN 2008, nơi ở Hoàng Văn Thụ); Lê Trung Nghĩa (SN 2008, ở tại Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Hoàng Tú (SN 2006, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, rạng sáng 31/10, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai nhận tin báo của người dân có 2 nhóm là thanh niên, sử dụng hung khí gồm dao, kiếm đuổi đánh nhau tại chân cầu Yên Duyên, Yên Sở, quận Hoàng Mai… Một nhân chứng sau khi quay clip đã gửi đến cơ quan điều tra. Sau khi tiếp nhận tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, vào cuộc điều tra.

Cùng với việc rà soát theo các đoạn đường nhóm này đã đi qua, tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự đã nghiên cứu hồ sơ Chuyên đề 12 để nhận dạng đối tượng; tổ công tác khác tiếp tục trao đổi thông tin với Công an quận Tây Hồ. Khó khăn trong vụ án này là sau khi gây án, những thanh niên nghi vấn bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù tham gia vào cùng ổ nhóm, chỉ có thanh niên cầm đầu biết nhau còn các trường hợp khác đều liên hệ với nhau qua mạng xã hội như Facebook.

Quá trình rà soát, ngày 3/11, đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm rõ 11 người trong ổ nhóm. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự 5/11 người về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong số các đối tượng này, Hồ Hải Anh, Ngô Trọng Hiếu, Đỗ Nhật Minh là thanh niên trong nhóm đối tượng của Vũ Minh Nghĩa, hiện bị Công an quận Tây Hồ điều tra, tạm giữ hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng; Phan Bùi Đạt, được cam đoan về ngày 2/11.

Trước đó, vào ngày 26/10, tại khu vực hồ Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, em xã hội của Vũ Minh Nghĩa (trú tại Hà Nội) là Lê Trung Nghĩa (SN 2008, ở ki ốt 7, số 895 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai) bị đối thủ là Huy Tú (nhà ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) và Nhật Minh đánh. Cay cú vì bị đánh, Lê Trung Nghĩa đã nhờ Vũ Minh Nghĩa đi trả thù. Vũ Minh Nghĩa đồng ý, sau đó lên mạng xã hội liên hệ, hẹn nhóm Phan Bùi Đạt cùng đi đánh nhau.

Đêm 30/10, cả nhóm với khoảng 10 xe máy Wave, Vision, SH kẹp 2, kẹp 3, mang theo hung khí gặp nhóm đối thủ để trả thù. Khi đến trước số nhà 264-266, Yên Duyên, Yên Sở, quận Hoàng Mai, thì nhóm của Lê Trung Nghĩa và Vũ Minh Nghĩa gặp nhóm đối thủ; bị nhóm này áp đảo bằng việc dùng chai thủy tinh chứa xăng và phóng lợn đuổi, đánh áp đảo nên đã bỏ chạy.

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Trần Quang Nhất, đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, cho biết, 11 người trong vụ gây rối trật tự công cộng trên đều sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, có cháu thì bố, mẹ bỏ nhau; có trường hợp, bố hoặc mẹ đang thụ án tại các trại giam trên cả nước. Đáng chú ý, có trường hợp đang là học sinh, sinh viên nhưng do thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình mà bỏ bê việc học hành nên tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội.