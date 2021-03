Tạm giữ 4 người đánh bạc ở An Giang

Cảnh sát bắt 4 nghi can, tạm giữ 7 xe máy, 2 ôtô, trên 112 triệu đồng và các dụng cụ dùng để đánh bạc.

Sáng 17/3, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Kiệt (30 tuổi), Huỳnh Văn Cưng (30 tuổi), Nguyễn Văn Điệp (41 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Quốc Tăng (32 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi Đánh bạc.

Cảnh sát tạm giữ 2 ôtô của nhóm đánh bạc. Ảnh: Tiến Tầm.

Khuya 15/3, cảnh sát hình sự đột kích sới bạc tại khu đất trống phía sau nhà ông Chau Sua (66 tuổi) ở ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn. Nhiều người đang đánh bạc bỏ chạy. Cảnh sát bắt được 4 nghi can cùng 5 người liên quan.

Tang vật bị thu giữ tại hiện trường gồm 7 xe máy, 2 ôtô, trên 112 triệu đồng và các dụng cụ dùng để đánh bạc. Công an đang mở rộng điều tra và truy tìm những người liên quan.