Tạm giữ 36 kg vàng, hơn 1 triệu USD liên quan trùm buôn lậu Mười Tường

Sau khi bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) bị bắt, cảnh sát đã khám xét 16 địa điểm, tạm giữ 36 kg vàng, 1,27 triệu USD và hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 10/7, Công an tỉnh An Giang cho biết lực lượng nghiệp vụ đã khám xét 16 địa điểm tại TP Châu Đốc và huyện An Phú liên quan đến đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường) cầm đầu.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang, trực tiếp chỉ đạo công tác khám xét. Trùm buồn lậu Mười Tương được dẫn giải về ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, Huyện An Phú, để nghe đọc lệnh khám xét nơi ở.

Bà Hạnh được cảnh sát dẫn giải về nơi ở khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét. Ảnh: Nghiêm Túc.

Cùng thời điểm, 150 cảnh sát đồng loạt khám xét 15 địa điểm là cửa hàng kinh doanh vàng, nơi ở của những người liên quan đường dây buôn lậu do bà Hạnh cầm đầu.

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD , hơn 1,7 tỷ đồng và nhiều thiết bị điện tử.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi giao dịch qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và người có liên quan đến bà Hạnh.

Tang vật được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sau khi cảnh sát kết thúc việc khám xét, 3 người liên quan đã đầu thú.

Theo kết quả điều tra, ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ bắt giữ nhóm vận chuyển 51 kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan. Từ lời khai của họ, nhà chức trách xác định bà Hạnh là người cầm đầu đường dây buôn lậu. Người phụ nữ này bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

Cảnh sát kiểm đến tang vật tạm giữ. Ảnh: Nghiêm Túc.

Sau 8 tháng lẩn trốn, bà Hạnh đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ theo lệnh truy nã. Sau đó, 7 người liên quan đã ra đầu thú, gồm: Lê Thị Bạch Vân (51 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi), Phạm Tấn Lộc (32 tuổi), Võ Văn Trung (41 tuổi), Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi) và Phạm Thanh Sang (39 tuổi, tất cả cùng ở An Giang).

Hơn 10 năm trước, bà Hạnh bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp liên quan đường dây vận chuyển, tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia.

TAND TP.HCM sau đó đã tuyên phạt bà ta 6 năm tù về tội Buôn lậu. Mãn hạn tù, bà Hạnh quay về An Giang sinh sống.

Người phụ nữ này đã tạo vỏ bọc chủ doanh nghiệp thành đạt, có nhiều mối quan hệ xã hội và thường xuyên hoạt động từ thiện hòng che giấu hành vi phạm pháp, thao túng hoạt động buôn lậu ở biên giới.