Tạm giữ 30 người đánh bạc ở Phú Quốc

Vây ráp sới bạc ở Phú Quốc, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang bắt giữ 30 người liên quan.

Hàng chục người đánh bạc bị cảnh sát bắt giữ tại Phú Quốc chiều 11/1. Ảnh: Văn Vũ.

Chiều 11/1, Tổ công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm tại Phú Quốc do Công an tỉnh Kiên Giang thành lập đã ập vào sới bạc tại nhà một hộ dân ở khu phố 2, phường An Thới. Nghe tiếng tri hô của người cảnh giới, hàng chục người ở đây đã bỏ chạy.

Cảnh sát đã vây ráp, bắt giữ Trần Văn Cương (37 tuổi, ngụ phường An Thới) và 29 người khác, thu giữ hơn 100 triệu đồng.

Cương khai đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc bầu cua để thu tiền xâu. Ông Lê Văn Lành (48 tuổi, ngụ huyện Mõ Cày Nam, Bến Tre) làm nhà cái lắc bầu cua ăn thua tiền với các con bạc mỗi lần từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng. Để tránh sự truy bắt của công an, Cương thuê người cảnh giới ở đầu hẻm.

Thượng tá Nguyễn Văn Khởi, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết từ 1/1 đến nay, Tổ công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội tại TP Phú Quốc đã phối hợp với công an sở tại triệt xóa 14 tụ điểm đánh bạc, xử lý hàng trăm người đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền.