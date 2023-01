Tạm giữ 30 người đánh bạc khuya mùng 3 Tết ở TP.HCM

Ập vào căn nhà ở TP.HCM, Công an quận Gò Vấp bắt quả tang 30 người đang tham gia sới bài cào ăn tiền do Nguyễn Văn Lai tổ chức.

Bắt quả tang 30 người đánh bạc ở TP.HCM 30 người đánh bạc khuya mùng 3 Tết Nguyên đán đã bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) bắt quả tang.

Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, tạm giữ Nguyễn Văn Lai (61 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Tấn Tài (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Võ Anh Khoa (43 tuổi) cùng 27 người khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Khuya 24/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão), Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp ập vào căn nhà trong hẻm Phan Huy Ích, phường 12, bắt quả tang 30 người đang sát phạt bằng hình thức bài cào 3 lá.

Tại sới bạc, cảnh sát thu giữ hơn 80 triệu đồng, 15 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Con bạc bị cảnh sát đưa về trụ sở để làm việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, sòng bạc này do Lai tổ chức và thu xâu; Tài và Khoa hùn hạp làm nhà cái. Nhà chức trách đang lấy lời khai các nghi phạm, làm rõ vai trò của những người tham giam.

Đại diện Công an TP.HCM cho biết thời điểm Tết cổ truyền, người dân thường tổ chức các trò chơi dân gian. Tuy nhiên, các nghi phạm đã lợi dụng việc này để tổ chức cờ bạc ăn tiền dẫn đến vi phạm pháp luật và các hệ lụy xã hội.

“Khi người chơi sa lầy vào cờ bạc ăn thua bằng tiền dẫn đến những tình cảnh đau lòng, từ mất mát tài sản đến tổn hại sức khỏe, tính mạng người dân. Do đó, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tham gia và tiếp tay cho các vấn nạn cờ bạc này”, Công an TP.HCM khuyến cáo.