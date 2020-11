Tạm giữ 30 kg ma túy ở An Giang

Sau khi bắt giữ người đàn ông vác 10 kg ma túy tổng hợp, lực lượng chức năng khám xét kho hàng ở huyện Tịnh Biên (An Giang), phát hiện thêm 20 kg ma túy.

Sáng 27/11, Công an tỉnh An Giang tạm giữ Trần Văn Uổl (60 tuổi, ngụ khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Trưa 26/11, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, lực lượng kiểm soát liên ngành phát hiện ông Uổl vác một thùng hàng dạng hình trụ từ hướng Campuchia về Việt Nam. Nghi vấn trong thùng chứa hàng cấm, lực lượng kiểm tra yêu cầu người đàn ông này dừng lại để kiểm tra.

Trần Văn Uổl và tang vật. Ảnh: Nghiêm Túc.

Nhà chức trách phát hiện bên trong thùng có 2 túi nylon chứa 10,4 kg ma túy tổng hợp. Ông Uổl khai không biết thùng hàng chứa gì. Ông chỉ là người được thuê vác hàng qua Việt Nam để đổi lại hàng hóa với một người ở Tịnh Biên.

Từ lời khai của nghi can, tối cùng ngày lực lượng chức năng khám xét một kho hàng tại khóm Xuân Hòa (thị trấn Tịnh Biên), thu giữ thùng hàng chứa khoảng 20 kg ma túy cùng loại.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục thẩm vấn những người liên quan để mở rộng điều tra vụ án.