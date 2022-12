Tạm giữ 3 nghi phạm tiêu thụ tài sản trong vụ cướp giật

Mở rộng điều tra vụ cướp giật tài sản do Đỗ Thành Luân gây ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ 3 nghi phạm về tội mua bán tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự Đỗ Thành Luân (SN 1990) trú tại xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về tội cướp và cướp giật tài sản. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm xác định sau khi dùng tay chân đánh chị Nguyễn Phương, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, để cướp túi xách vào 1h ngày 16/9, Đỗ Thành Luân lên xe máy bỏ chạy theo hướng trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông. Khi đến khu vực nghĩa trang phường Đại Mỗ, Luân dừng xe kiểm tra tài sản bên trong túi xách thấy có điện thoại iPhone 13 Pro Max, giấy tờ tùy thân của chị Linh và số tiền khoảng 8 triệu đồng. Các nghi phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có Luân lấy điện thoại, tiền rồi mang túi xách ra vứt xuống sông ở đoạn cầu Sa Đôi, gọi điện thoại cho bạn là Đỗ Văn Quân (SN 1990, trú tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) nói về việc vừa "ăn" được điện thoại và nhờ Quân "đẩy giúp". Quân đồng ý và bảo Luân mang điện thoại sang cho mình xem. Tại nơi hẹn, Luân gặp Quân đang ngồi uống nước với Đặng Minh Dũng (SN 1995) trú tại thị trấn Tây Đăng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Luân đưa điện thoại cho Quân xem. Thấy vậy Quân cùng gọi Dũng ra kiểm tra và nhờ Dũng bán hộ điện thoại. Khi Dũng có hỏi về nguồn gốc chiếc điện thoại, Luân trả lời nó mới giật được. Biết là điện thoại do hành vi vi phạm pháp luật mà có, Dũng lưỡng lự. Quân liền nói "khó" nhờ Dũng giúp vì Luân là bạn thân của Quân. Do lúc này chưa biết chiếc điện thoại sẽ bán được bao nhiêu tiền, Quân lên mạng xem giá iPhone 13 Pro Max "dính icloud" đang được rao bán với giá dao động 8-10 triệu đồng, nên Quân đã ứng trước 9 triệu đồng cho Luân. Luân để lại điện thoại đã cướp được cho Quân và Dũng rồi điều khiển xe máy đi về nhà. Quân và Dũng sau đó đã gọi điện thoại cho Phạm Ánh Dương (SN 1987, trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) thông tin có chiếc điện thoại muốn bán. Sau đó Quân và Dũng đến cửa hàng của Dương để kiểm tra. Dương chạy lại phần mềm phá khóa màn hình kiểm tra máy không khóa icloud và đồng ý mua với giá 18 triệu đồng. Quân sau đó chuyển nốt cho Luân số tiền 9 triệu đồng còn lại. Do biết chiếc điện thoại này do phạm tội mà có, sợ cơ quan công an phát hiện, Dương không lắp sim để thử nghe gọi và cất giữ điện thoại trong cửa hàng một thời gian rồi mới bán cho người tiêu dùng. Hiện Đỗ Văn Quân, Đặng Anh Dũng, Phạm Ánh Dương đều bị Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm tạm giữ hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

