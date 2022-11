Tạm giữ 2 thanh niên mua bán súng

Ngày 25/11, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ 2 người để điều tra hành vi tàng trữ, mua bán trái phép súng quân dụng.

Khoảng 21h ngày 24/11, tại số nhà 22A/22, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương chủ trì phối hợp đội Cảnh sát hình sự và Công an phường An Bình thuộc TP Dĩ An, tổ chức bắt quả tang Nguyễn Hoài Phương (SN 1993, HKTT: huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) và Bùi Đức Hoàng (SN 1994, HKTT: tỉnh Tây Ninh) có hành vi "Mua bán vũ khí quân dụng".

Tang vật thu giữ gồm khẩu súng bằng kim loại màu bạc, hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen, 5 viên đạn, khẩu súng kiểu dáng Rulo màu đen, 30 viên đầu đạn bằng cao su.

Tang vật vụ án.

Quá trình đấu tranh, Bùi Đức Hoàng khai nhận khẩu súng và đạn nêu trên là của Hoàng mang đến gặp Nguyễn Hoài Phương để bán lại cho người khác, nhưng chưa bán được thì bị kiểm tra, phát hiện.

Hoàng khai nhận trước đây đã bán 6 khẩu súng (khẩu quân dụng và 5 khẩu rulo bắn đạn cao su) nhằm thu lợi bất chính, mỗi khẩu với giá dao động 20-40 triệu đồng. Hoàng cũng giữ khẩu súng rulo để sử dụng.

Trước đó, ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Dĩ An bắt quả tang Nguyễn Đình Khiêm (SN 1999, HKTT Khánh Hoà) và Võ Tấn Công (SN 1992, HKTT: Quảng Ngãi) có hành vi "tàng trữ vũ khí quân dụng".

Tang vật thu giữ gồm khẩu súng kiểu dáng Glock 19, màu đen, 4 viên đạn. Quá trình đấu tranh, Khiêm và Công khai nhận hành vi phạm tội, từng nhiều lần thực hiện giao dịch mua bán súng để thu lợi bất chính.

Khiêm đã bán 10 khẩu súng các loại với giá dao động 20-40 triệu đồng/khẩu.