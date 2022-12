Tạm giữ 2 người tổ chức cá độ bóng đá gần một tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, vừa tạm giữ hình sự 2 người liên quan hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, 23h30 ngày 10/12, tại quán cà phê số 74, đường Đặng Huy Trứ, phường Trường An, TP Huế, đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với lực lượng Công an phường Trường An bắt quả tang Nguyễn Hữu Sang và Nguyễn Thế Anh đang tổ chức cho các con bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá bằng tiền trong trận tứ kết World cup 2022 giữa đội Marocco và Bồ Đào Nha.

Công an TP Huế lấy lời khai 2 nghi phạm.

Tang vật thu giữ gồm 10 triệu đồng và một bộ máy tính, tivi. Qua khai thác trên mạng máy tính của các nghi phạm, từ hôm 2/12 đến ngày bị bắt, họ đã giao dịch đánh bạc gần một tỷ đồng.

Công an TP Huế cho biết đơn vị đang mở đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trong đó đẩy mạnh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về cờ bạc.