Tạm giữ 2 người mang 4 khẩu súng đi bán

Hai nghi phạm đang trên đường đi giao súng cho khách, thì bị công an phát hiện bắt giữ. Làm việc với công an, họ khai mua súng trên mạng xã hội sau đó bán kiếm lời.

Chiều 8/7, Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết đang tạm giữ 2 nghi phạm để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 5/7, Công an xã Đồng Nơ (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường.

Tổ tuần tra đi đến tuyến đường nội bộ khu công nghiệp SIKICO thuộc xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, thì phát hiện Nguyễn Bá Lâm (22 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển môtô biển số 75C1-250.92 chở Nguyễn Văn Nhất (39 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông) có dấu hiện khả nghi, nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của Nhất có khẩu súng và 3 viên đạn cao su. Tiếp tục kiểm tra ba lô phía trước xe máy, công an còn phát hiện 3 khẩu súng cùng 16 viên đạn.

Nguyễn Văn Nhất.

Làm việc với công an, bước đầu họ khai nhận 4 khẩu súng trên do Nhất mua trên mạng xã hội (Facebook) vào cuối tháng 5. Sau đó, Nhất thuê Lâm chở đến xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, để bán 2 khẩu súng rulo cho người tên Tâm.

Tuy nhiên, cả hai đang đi trên đường giao súng cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Khu vực nghi phạm giao súng nằm giáp biên giới với Campuchia.