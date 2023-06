Tạm giữ 2 người cướp điện thoại của nhân viên cây xăng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Chí Công (SN 1989) và Nguyễn Quang Hùng (SN 1982, cùng ngụ TP Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra, chiều 3/6, Công lái xe máy biển số 65F8-6052 chở Hùng đi từ huyện Tam Bình hướng ra Quốc lộ 1.

Khi đi đến cây xăng thuộc xã Phú Lộc (huyện Tam Bình), cả 2 thấy chị P.TK.N. (SN 1990, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) là nhân viên cây xăng đang nằm võng xem điện thoại. Công liền dừng xe cho Hùng tiếp cận giật điện thoại của chị N. rồi nhanh chóng tẩu thoát. Chị N. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Hai nghi phạm tại cơ quan công an.

Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Tam Bình phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Bình Minh xác minh, truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 11h ngày 10/6, lực lượng công an bắt giữ được Công và Hùng khi cả hai quay trở lại thị xã Bình Minh để mua ma túy sử dụng.

Bước đầu làm việc, Công và Hùng khai nhận sau khi cướp giật được điện thoại, cả hai mang bán cho cửa hàng điện thoại tại Cần Thơ với giá 3,5 triệu đồng lấy tiền mua ma túy.