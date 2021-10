Tạm giữ 2 nghi phạm đưa người vượt biên sang Campuchia

Sau khi Tuấn bị bắt quả tang về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép, một đồng phạm 30 tuổi đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Sáng 21/10, Công an tỉnh An Giang tạm giữ Trần Thanh Tuấn (33 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (31 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú) để điều tra hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trai phép.

Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Tiến Tầm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tối 18/10, Tuấn được một đối tượng ở TP.HCM thuê đưa 16 người qua Campuchia. Người này sau đó chuyển khoản cho Tuấn 12 triệu đồng.

Tối 19/10, Tuấn thuê xe ôm và dùng ôtô chở 7 người từ nhà trọ Huyền Trân ở xã Phước Hưng đi Campuchia. Khi đến thị trấn Long Bình, Tuấn bị cảnh sát bắt giữ.

Trần Thanh Tuấn. Ảnh: Tiến Tầm.

Từ lời khai của Tuấn, cảnh sát khám xét nhà trọ Huyền Trân, phát hiện 9 người đang chờ xuất cảnh trái phép.

Long sau đó đến cơ quan điều tra đầu thú. Anh ta khai đã cùng Tuấn đưa 4 người vượt biên sang Campuchia trót lọt vào ngày 17/10.