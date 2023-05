Tạm giữ 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết tạm giữ Nguyễn Đình Xinh (35 tuổi, ngụ TP Tân Uyên) và Nguyễn Ngọc Hoàng (34 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng điều khiển môtô chở Xinh đi quanh khu vực phường Dĩ An, TP Dĩ An, để tìm người dân sơ hở để cướp giật tài sản. Khoảng 16h30 ngày 22/5, cả hai đi đến trước cửa phòng khám trên đường Nguyễn Trãi, thuộc khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thì phát hiện bà T. (63 tuổi, ngụ phường Dĩ An) đang đeo sợi dây chuyền kim loại màu vàng, đi bộ bên đường. Hai nghi phạm trong vụ án. Lúc này, Hoàng lái xe tiếp cận để Xinh dùng tay giật sợi dây chuyền của bà T. rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, các nghi phạm bị quần chúng nhân dân tri hô, bắt giữ giao cho cơ quan công an xử lý.