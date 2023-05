Tạm giữ 2 anh em rủ nhau đi cướp giật

Công an huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng) cho biết đang tạm giữ 2 nghi phạm là anh em ruột về hành vi "Cướp giật tài sản".

Lúc 5h30 ngày 2/5, Nguyễn Văn Hôn (SN 1989) chạy xe máy chở theo Nguyễn Văn Giang (SN 1994, là em ruột, cùng ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) lưu thông đường qua ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng), thì phát hiện một phụ nữ đi ngược chiều, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng nên nảy sinh ý đồ cướp tài sản.

Hôn chạy theo xe áp sát người phụ nữ để Giang ra tay cướp giật sợi dây chuyền rồi định rồ ga tẩu thoát. Tuy nhiên, nạn nhân nắm được tay của Giang, nên bị kéo lê một đoạn hơn 3 m, sau đó cả nạn nhân và 2 nghi phạm ngã xuống đường.

Nạn nhân tri hô người dân địa phương cùng Công an xã Đại Hải vây bắt nghi phạm cùng tang vật. Khi bị vây bắt, Giang dùng bình xịt hơi cay chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ nhưng không thoát.

Hai anh em Hôn và Giang tại cơ quan công an.

Sau khi bắt được 2 nghi phạm, Công an xã Đại Hải bàn giao cho Công an huyện Kế Sách điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, 2 anh em Hôn và Giang thừa nhận hành vi phạm tội của mình.