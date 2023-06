Tạm giữ 10 người trong đường dây đánh bạc hơn 10 tỷ đồng

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, tạm giữ 10 người.

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh về việc đấu tranh với nhóm người hoạt động phạm tội đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn Nghệ An, đầu tháng 5, qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với nhiều người tham gia. Bước đầu, lực lượng chức năng chứng minh được số tiền các nghi phạm sử dụng để đánh bạc là hơn 10 tỷ đồng . Hai người cầm đầu đường dây đánh bạc là Trần Danh Dũng (SN 1983, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) và Trần Thị Kim Anh (SN 1997, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc). Các nghi phạm đánh bạc bị bắt giữ. Để điều hành đường dây đánh bạc, Dũng và Anh cấu kết với một số người khác sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan công an như: Thường xuyên sử dụng số điện thoại không chính chủ, điện thoại kết nối mạng Internet đăng nhập ứng dụng Telegram… để nhận và chuyển tin nhắn lô đề. Các nghi phạm hoạt động khép kín, trong thời gian nhận bảng lô đề, thường xuyên di chuyển hoặc đóng cửa trong nhà, lắp camera giám sát để hoạt động phạm tội. Hai nghi phạm cầm đầu đường dây đánh bạc. Quá trình theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ ngày 26/5, Phòng cảnh sát hình sự và Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan bắt, khám xét đồng loạt nơi ở của 10 người trú tại huyện Nghi Lộc và TP Vinh, thu giữ iPad, 13 điện thoại di động các loại, giấy ghi số lô, số đề. Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh số tiền các nghi phạm giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề từ đầu tháng 5 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 10 tỷ đồng . Trong ngày bị bắt giữ, các nghi phạm đánh bạc với số tiền gần 500 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự những người nói trên để tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng. Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về xử phạt hành chính, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật. Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể tìm hiểu các quy định về thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thưởng không phải chịu thuế hoặc Luật cư trú, Luật hộ tịch và các điều cần biết khác…

