Tạm giam vợ chồng giám đốc sàn giao dịch bất động sản

Theo cơ quan công an, trong quá trình triển khai dự án, vợ chồng bà Thu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tối 16/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Thu (65 tuổi, ở Hải Dương), Giám đốc Công ty TNHH TM Minh Khang và ông Nguyễn Đình Khang (73 tuổi, chồng bà Thu), Trưởng ban quản lý dự án, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Minh Khang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam ông Khang.

Chiều 16/9, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã khám xét nơi làm việc của vợ chồng nữ giám đốc này, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.