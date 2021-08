Tạm giam thanh niên tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Dương khai có mâu thuẫn với một người quen nên cầm súng AK47 để đi hù dọa đối phương.

Ngày 4/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Dương (27 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) để điều tra hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng 20h ngày 31/7, trong quá trình tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 55 (ấp Trang Định, xã Bông Trang), lực lượng chức năng xã Bông Trang phát hiện Dương chạy xe máy trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Vũ khí quân dụng được công an phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong túi xách của Dương có một khẩu súng AK47, trong người có 1 hộp tiếp đạn và 19 viên đạn. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dương, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và thu giữ thêm 1 viên đạn.

Cơ quan giám định kết luận khẩu súng trên là súng quân dụng. Dương khai nhận khoảng tháng 6, bị can vào rừng đào cây thì phát hiện súng AK47 và số đạn trên cùng một quả đạn pháo. Tuy nhiên, Dương đã không trình báo với cơ quan chức năng về việc anh ta phát hiện số súng, đạn trên mà mang về nhà cất giấu.

Dương từng đi nghĩa vụ quân sự nên biết cách sử dụng một số vũ khí quân dụng, đặc biệt là AK47. Sau khi phát hiện số vũ khí trên, Dương đã mang súng vào rừng bắn thử 3 phát rồi mang về nhà cất giấu.

Do có mâu thuẫn với anh T.V.B. (29 tuổi, cùng ở xã Bông Trang), tối 31/7, Dương mang súng AK47 tới nhà anh B. để hù dọa. Tuy nhiên, trên đường đi thì Dương bị lực lượng chức năng xã này bắt giữ cùng tang vật.