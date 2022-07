Tạm giam tên cướp đâm nữ chủ quán cà phê ở TP.HCM

Thấy nữ chủ quán cà phê ở TP.HCM đeo nhiều vàng, thanh niên 26 tuổi đóng giả làm khách rồi dùng dao tấn công nạn nhân.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Trọng (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội Cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Trọng là người dùng dao đâm nữ chủ quán cà phê ở quận 7 để cướp tài sản.

Lê Thanh Trọng bị khởi tố về tội cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định Trọng thuê trọ gần quán cà phê của bà T. (62 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7, TP.HCM). Có lần vào quán uống nước, Trọng phát hiện nữ chủ quán đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sáng 6/7, Trọng thủ dao rồi đi bộ đến quán cà phê của bà T. gọi nước uống. Nhằm lúc vắng khách, bị can dùng dao đâm nạn nhân.

Tên cướp sau đó lấy nhiều trang sức rồi tẩu thoát. Đem số vàng trên bán được hơn 24 triệu đồng, Trọng chuộc chiếc iPhone 13 Pro Max cấm cố trước đó.

Ngày 7/7, Trọng đi làm việc bình thường tại một công ty ở quận 10 thì bị cảnh sát hình sự Công an quận 7 bắt giữ.

Theo cảnh sát, nạn nhân trong vụ việc được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.