Tạm giam nữ nhân viên quán karaoke bán ma túy

Sau 4 tháng bỏ trốn, người bán ma túy cho khách tại quán karaoke ở An Giang ra đầu thú.

Ngày 8/6, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trần Kim Ba (18 tuổi, ngụ xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ba từng là nhân viên quán karaoke ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang. Tối 3/2, Ba bán ma túy cho khách vào uống bia và ca hát tại quán karaoke.

Trần Kim Ba. Ảnh: Nhật Linh.

Khuya hôm đó, cảnh sát phát hiện 5 khách đang hát với 3 tiếp viên tại phòng karaoke. Kiểm tra hành chính phòng này, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói nylon chứa ma túy và 2 viên thuốc lắc.

Từ lời khai của những người liên quan, cảnh sát khám xét nơi ở của Trịnh Phước Đang (26 tuổi, con của chủ quán karaoke), thu giữ 227 viên thuốc lắc, trên 200 gram ma túy khác trong các túi nylon và 55 viên đạn cao su. Khám xét phòng của Ba, cảnh sát thu giữ thêm nhiều ma túy tổng hợp.

Ngày 9/2 và 14/4, Đang với 2 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ba trốn khỏi địa phương và ra đầu thú ngày 3/6.