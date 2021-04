Tạm giam nhóm tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Ông Út và đồng phạm khai trong một tháng qua, họ đã tổ chức cho 25 người Trung Quốc vượt biên trái phép sang Campuchia.

Sáng 27/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Như Nhỏ (61 tuổi, ở Cà Mau), Nguyễn Văn Út (34 tuổi, ở TP.HCM) và Nguyễn Thị Kim Huy (54 tuổi, chủ khách sạn Anh Đào ở TP Long Xuyên, An Giang) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Từ trái qua: Nguyễn Văn Út, Nguyễn Như Nhỏ và Nguyễn Thị Kim Huy. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 3, ông Út nhờ bị can Nguyễn Như Nhỏ tìm khách sạn cho nhóm người Trung Quốc tạm trú. Sau khi trao đổi, bà Nguyễn Thị Kim Huy đồng ý cho nhóm này thuê phòng.

Ngày 15/4, 8 người Trung Quốc được nhóm của ông Út giới thiệu vào khách sạn Anh Đào. Sáng 16/4, nhóm này đón taxi đi về hướng phà Vàm Cống thì bị Công an TP Long Xuyên phát hiện.

Ngày 17/4, bị can Huy và Út đến cơ quan công an đầu thú. Gần một tuần sau, ông Nhỏ cũng ra trình diện.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nhỏ và ông Út khai từ cuối tháng 3 đến ngày ra đầu thú, họ đã 3 lần tổ chức cho tổng cộng 25 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia.