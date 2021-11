Tạm giam nhóm thanh niên chém người gần lìa bàn tay

Bình cùng hai người khác mang theo hung khí tìm Khanh. Cả nhóm lao tới chém, khiến nạn nhân gần lìa bàn tay trái.

Chiều 26/11, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (31 tuổi), Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, cùng ở huyện Cái Bè) và Bùi Văn Phần (30 tuổi, ở tỉnh Long An) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Hung khí được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Minh Anh.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 10/9, Bình cùng Luân và Phần mang theo hung khí đến ngã ba An Thái Trung ở huyện Cái Bè, tìm Phạm Nguyễn Duy Khanh (25 tuổi, ngụ tại địa phương) để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm của Bình bất ngờ dùng hung khí mang theo xông vào chém Khanh. Nạn nhân bị chém gần lìa bàn tay trái. Khanh chống trả, đâm Phần.

Bình, Phần và Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh.

Sau khi gây án, nhóm của Bình tẩu thoát khỏi hiện trường. Khanh và Phần sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát đã trưng cầu giám định, Khanh thương tích 42% và Phần 13%.