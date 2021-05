Tạm giam nhóm giết người tại tiệc sinh nhật

Sau khi xô xát với nhóm người tổ chức tiệc sinh nhật, Thanh điện thoại kêu bạn mang dao lại quán để sát hại anh Khánh.

Sáng 8/5, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Thanh (Thanh “Râu”, 33 tuổi), Trần Hải Nam (18 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành) về tội Giết người; Nguyễn Vũ Linh (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) tội Cố ý gây thương tích.

Từ trái qua: Nguyễn Tuấn Thanh, Trần Hải Nam và Nguyễn Vũ Linh. Ảnh: Tiến Tầm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tối 30/4, Linh với Thanh xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Khánh (19 tuổi, người địa phương) khi mọi người uống bia tại quán Quốc Huy, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Thấy Linh cầm chai bia đánh vào đầu anh Khánh nhiều lần nên những người xung quanh can ngăn.

Sau khi Linh ra về, Thanh gọi điện cho Nam và một số thanh niên khác mang đến quán 3 cây dao tự chế và một dao bấm. Trong lúc hai bên xô xát, Nam dùng dao bấm đâm anh Khánh nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau 8 giờ xảy ra án mạng, cảnh sát bắt được Thanh và Nam vào rạng sáng 1/5.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường (thứ tư từ trái qua), Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao giấy khen cho 5 cảnh sát tham gia phá án giết người. Ảnh: Tiến Tầm.

Với thành tích phá án nhanh, ngày 5/5, đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao giấy khen và phần thưởng 20 triệu đồng cho Đội điều tra tổng hợp và 5 cá nhân thuộc Công an huyện Châu Thành.