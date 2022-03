Tạm giam nguyên kế toán Đảng ủy Dân chính đảng Cà Mau

Kết quả kiểm tra việc nộp Đảng phí tại Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau, cơ quan chức năng phát hiện nguyên kế toán tham ô hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Phương (38 tuổi, ngụ phường 7, TP Cà Mau) về tội Tham ô tài sản. Bị can là nguyên kế toán Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau.

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng. Nội dung kiểm tra liên quan việc chấp hành các quyết định, quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính, chế độ Đảng phí từ tháng 4/2019 đến hết tháng 3/2021.

Trụ sở Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Tân.

Kết quả kiểm tra cho thấy kết thúc năm ngân sách có những khoản hết nhiệm vụ chi nhưng chưa nộp hoàn trả theo quy định. Cán bộ, công chức Đảng ủy Dân chính đảng Cà Mau tạm ứng kinh phí số tiền lớn nhưng thủ trưởng chậm chỉ đạo thanh toán. Việc nộp Đảng phí về Văn phòng Tỉnh ủy không đúng quy định có thể hiện nội dung Phương thu Đảng phí chiếm giữ số tiền hơn 1,3 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Hành vi của Phương có dấu hiệu tội phạm nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau. Vào cuộc điều tra, công an tỉnh này thực hiện các biện pháp tố tụng để xử lý hình sự đối với Phương.