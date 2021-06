Tạm giam người phụ nữ chiếm đoạt 530 triệu đồng

Sóc bịa ra chuyện quen nhiều người làm trong ngành công an, tòa án, để bị hại tin tưởng rồi chiếm đoạt 530 triệu đồng.

Sáng 25/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Sóc (47 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2020 bà V. (ngụ ở Đà Nẵng) có nhu cầu bán nhà nên nhờ Sóc (Sóc sử dụng tên giả là Dung Hà) môi giới. Thời gian quen nhau, bà V. cho Sóc biết mình đang bị ông B. (trú quận Ngũ Hành Sơn) nợ gần 9,5 tỷ đồng nhưng không trả.

Cảnh sát bắt giam Sóc 4 tháng để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Bình Nguyên.

Lúc này, Sóc "nổ" là có người quen làm trong ngành công an, có thể lấy lại được số tiền trên nhưng bà V. phải chi 500 triệu tiền công.

Để tạo lòng tin, Sóc còn kể ra danh sách các vị cán bộ làm trong ngành công an, tòa án và cam kết sẽ đòi được số tiền trên trong vòng 25 ngày.

Tin lời, bà V. nhiều lần đưa tiền cho người phụ nữ 47 tuổi 530 triệu đồng. Đến hạn, Sóc không đòi được số tiền trên nên bà V. báo công an.

Tại cơ quan công an, Sóc khai sau khi chiếm đoạt 530 triệu đồng đã tiêu xài cá nhân. Người phụ này cũng thừa nhận tự bịa ra chuyện có người quen làm trong ngành công an, tòa án để lừa đảo.