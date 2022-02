Tạm giam người lấy ví tiền của nạn nhân trong vụ án mạng

Cảnh sát xác định Dỡ đã lấy chiếc ví có 1,5 triệu đồng của dân quân tự vệ bị đánh tử vong ở vỉa hè.

Ngày 22/2, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Dỡ (33 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định khuya 12/12/2021, Tạ Thanh Hải (32 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cùng Dỡ ngồi trên ghế đá ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. Một lúc sau, anh Trần Văn Mỹ (27 tuổi, dân quân tự vệ) đến ngồi gần.

Trong lúc trò chuyện, Hải và Mỹ xảy ra cự mâu thuẫn. Hải sau đó cầm gậy đánh vào đầu nạn nhân.

Cảnh sát bắt tạm giam Trần Văn Dỡ. Ảnh: Tiến Tầm.

Thấy anh Mỹ nằm gục trên vỉa hè, Hải móc túi lấy 2,6 triệu đồng và điện thoại di động. Trước khi mở cốp xe máy của anh Mỹ để tìm thêm tài sản, Hải dùng vật cứng đánh vào đầu, mặt khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi Hải bỏ đi, Dỡ đã lấy chiếc ví có 1,5 triệu đồng của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Trong vụ án này, Hải bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, tạm giam về tội Giết người và Cướp tài sản.