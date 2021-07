Tạm giam người đốt chiếc phà trị giá hàng trăm triệu

Trần Thanh Lộc dùng bình gas mini có gắn đầu khò đốt chiếc phà gỗ ven sông để lấy sắt bán, sau đó gây ra vụ cháy dẫn đến thiệt hại 400 triệu đồng.

Ngày 19/7, Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Lộc (33 tuổi, ở phường An Bình A) để điều tra về tội Hủy hoại tài sản.

Cảnh sát cho biết sáng 11/7, người dân đến trình báo chiếc phà và canô ở bãi cát ven sông bị cháy, thiệt hại 400 triệu đồng. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, phát hiện vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản nên điều tra.

Chiếc phà bị cháy rụi. Ảnh: CACC.

Trưa cùng ngày, cảnh sát đã bắt khẩn cấp đối với Lộc và thu giữ bình gas mini có gắn đầu khò cùng tang vật khác.

Tại trụ sở cảnh sát, Lộc khai nhận đã đốt phần gỗ của chiếc phà với mục đích lấy sắt mang bán kiếm tiền tiêu xài, sau đó gây cháy chiếc phà cùng canô của người dân.