Tạm giam người đàn ông giết bạn

Nhàn khai nguyên nhân ra tay với ông Đẹp liên quan việc chèn ép chia tiền hoa hồng khi bán số đề.

Chiều 8/7, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thanh Nhàn (39 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) về tội Giết người.

Rạng sáng 29/6, người dân xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, phát hiện thi thể ông Hồ Văn Đẹp (56 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) nằm ngoài đường, cách nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ Luông khoảng 300 m.

Huỳnh Thanh Nhàn. Ảnh: Nghiêm Túc.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định thi thể ông Đẹp có nhiều vết đâm. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện con dao dài khoảng 30 cm và một xe máy.

Sau 48 giờ điều tra, khoảng 23h ngày 30/6, cảnh sát bắt được Nhàn khi người này đang lẩn trốn tại địa phương.

Nhàn khai nhiều năm nay cùng ông Đẹp hùn tiền bán số đề để hưởng hoa hồng. Trong quá trình bán số đề, Nhàn cho rằng bị ông Đẹp chèn ép trong việc chia tiền hoa hồng và mang lòng thù hận.

Tối 28/6, trong lúc ông Đẹp chở Nhàn đi lấy tiền liên quan đến số đề thì anh ta dùng dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn.