Tạm giam người đàn ông đâm hàng xóm bị thương

Thấy hàng xóm ném chiếc nồi đốt vàng mã về phía mình, ông Phùng cầm dao đâm 3 người bị thương.

Sáng 6/4, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Phùng (54 tuổi, người địa phương) về tội Cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra xác định ông Phùng mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Viết Tuấn (46 tuổi) khoảng 2 năm trước.

Chiều 29/3, thấy mẹ to tiếng với ông Phùng, ông Tuấn ném nồi đốt vàng mã về phía hàng xóm. Có hơi men trong người, bị can Phùng cầm dao đâm mẹ con ông Tuấn và một phụ nữ 55 tuổi.

Kết quả giám định thương tích của 3 nạn nhân có tỷ lệ từ 2-12%.