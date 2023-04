Tạm giam người đàn ông cố thủ rồi phóng hỏa nhà người dân

Hoàng Minh Hải (39 tuổi) tấn công cán bộ công an, trốn vào nhà dân cố thủ rồi phóng hỏa.

Ngày 22/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Hoàng Minh Hải (39 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi “Chống đối tượng người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

Hoàng Minh Hải.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 29/3, Hoàng Minh Hải cầm dao tự chế đe dọa, đánh người dân tại khu vực đường Trần Văn Ơn, thuộc khu phố 5, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Lực lượng công an phường Phú Hòa đã đến khống chế, đưa Hải về trụ sở công an làm việc. Trong lúc làm việc, Hải đã tấn công làm một cán bộ công an bị thương tích rồi bỏ chạy ra phía ngoài đường, trốn vào cửa hàng tạp hóa để cố thủ.

Tiếp đó, Hải mở bình gas và châm lửa đốt khiến căn nhà và hàng hóa bị cháy. Do lửa cháy lớn, Hải chạy ra ngoài thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều phương tiện để khống chế đám cháy lan trong khu dân cư. Thời điểm bị bắt giữ, Hải có nhiều biểu hiện “ngáo đá”.