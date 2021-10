Tạm giam người đâm chết 2 cha con hàng xóm

Cảnh sát xác định sau khi sát hại bà Sang, Cường tiếp tục dùng hung khí tấn công 2 người khác. Một nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 13/10, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) về tội Giết người.

Kết quả điều tra xác định sáng 10/10, Cường cầm cây xăm gạo (vật dùng lấy mẫu lúa, gạo) đến nhà bà Ca Thị Sang (45 tuổi). Nghi phạm sau đó sát hại người hàng xóm rồi tiếp tục đâm anh Nguyễn Văn Hận (36 tuổi) khi nạn nhân đang câu cá gần nhà bà Sang.

Anh Hận thoát chết nhờ nhảy xuống sông bỏ trốn.

Nguyễn Thanh Cường làm việc với cán bộ điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Vài phút sau, Cường quay lại chỗ bà Sang, tiếp tục cầm cây xăm gạo đâm ông Ca Văn Thời (69 tuổi, cha bà Sang). Sau đó, nghi phạm bị hàng xóm không chế.

Sáng 11/10, ông Thời tử vong, còn anh Hận vẫn phải điều trị tại bệnh viện.

Làm việc với cơ quan điều tra, Cường khai sáng 10/10, anh ta đã uống rượu. Nghi phạm sau đó không nhớ chuyện gì đã xảy ra.