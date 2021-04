Tạm giam nghi phạm sát hại bí thư phường

Cảnh sát xác định do ghen tuông, Nguyễn Thành Công đã sát hại Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Chiều 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thành Công (30 tuổi, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Nha Trang) về tội Giết người.

Cảnh sát cáo buộc Công là người sát hại ông Lê Bá Thuận (45 tuổi, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) tối 20/4 tại nhà riêng của bị can.

Một nguồn tin cho biết án mạng xảy ra do ghen tuông. Sau khi cùng vợ là bà Võ Thị Bích Thủy đưa nạn nhân đi cấp cứu, bị can Công đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công thừa nhận đã dùng dao đâm ông Thuận. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị 2 vết thương ở vùng ngực và bụng. Đến rạng sáng 21/4, bệnh nhân đã tử vong.