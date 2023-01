Tạm giam nghi phạm lấy trộm ví tiền người khác

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Thơm (SN 1984, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi trộm cắp.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 10h ngày 20/1 (tức 29 Tết Quý Mão), khi chị Trần Thị Nhất (SN 1996, trú tại TDP 4, thị trấn Hương Khê) đang bán hàng tại ki-ốt (thuộc địa bàn tại TDP 3, thị trấn Hương Khê), Lê Văn Thơm đi vào vờ mua hàng. Lúc sau, chị Nhất để chiếc ví trên xe máy của gia đình trước ki-ốt bán hàng rồi quay vào trong lấy hàng ra bán tiếp, thì phát hiện bị mất trộm. Bên trong chiếc ví có gần 4 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ liên quan. Lê Văn Thơm tại cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin từ chị Nhất, Công an thị trấn Hương Khê phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Hương Khê vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệu tập Lê Văn Thơm để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, người này đã thừa nhận hành vi lấy trộm chiếc ví nói trên. Chiều 21/1, Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Văn Thơm để xử lý theo quy định của pháp luật.

https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-doi-tuong-cam-nham-vi-tien-nguoi-khac-o-huong-khe/243529.htm